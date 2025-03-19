Поиск

Государству возвращены пять стратегических предприятий

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил о возвращении в госсобственность пяти стратегических компаний.

"По нашим искам государству возвращены пять стратегических предприятий, четыре из которых находились под иностранным контролем", - сказал он на заседании коллегии надзорного ведомства в среду.

Он также отметил, что через суд прокуроры обратили в пользу государства имущество стоимостью почти 2,4 трлн рублей.

По словам Краснова, собственники возвращенных государству предприятий давали указания по выводу продукции и прибыли в недружественные юрисдикции, деньги в развитие инфраструктуры не вкладывали, социальные обязательства перед коллективом не выполняли, налоги в полной мере не платили.

"Изъятые из оборота деньги тратили на свои нужды, в ряде случаев за счет этих средств осуществлялось финансирование воюющих против нас украинских формирований, что прямо отражено в исках прокуроров и состоявшихся судебных решениях", - сказал он.

Вместе с тем, Краснов призвал прокуроров использовать все механизмы для защиты добросовестного бизнеса, добиваться реализации гарантированных предпринимателям мер поддержки, снижения административной нагрузки.

"В прошлом году отказано в санкционировании 84 тыс. внеплановых проверок. Тем самым каждые два из трех визитов к хозяйствующим субъектам пресечены. При согласовании планов на текущий год фильтр стал еще жёстче - отклонено три четверти заявок, 101 тыс. безосновательных мероприятий", - сказал генпрокурор.

По его словам, начиная с допандемийного периода проверочная нагрузка снизилась в 12 раз.

Игорь Краснов Генпрокуратура РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Генпрокурор сообщил о проверке работы МЧС России и его территориальных органов

Из Курского приграничья эвакуировали уже 508 человек

Из Курского приграничья эвакуировали уже 508 человек
Военная операция на Украине

Путин заявил, что войска РФ завершают разгром противника в Курской области

"Почта России" обсуждает с Минцифры продление программы ремонта сельских отделений

Проект об исполнении решения о призыве в армию в течение года прошел I чтение

Проект об исполнении решения о призыве в армию в течение года прошел I чтение

Путин не давал команду возобновить удары по энергетическим объектам Украины

Песков заявил, что Путин и Трамп доверяют друг другу

Песков заявил, что Путин и Трамп доверяют друг другу
Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили, что ВСУ ночью атаковали энергообъект на Кубани, обеспечивающий перевалку нефти в КТК

На Кубани площадь пожара на нефтебазе увеличилась до 1700 кв. м

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2214 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне52 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6046 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости376 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе368 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });