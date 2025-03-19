Государству возвращены пять стратегических предприятий

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил о возвращении в госсобственность пяти стратегических компаний.

"По нашим искам государству возвращены пять стратегических предприятий, четыре из которых находились под иностранным контролем", - сказал он на заседании коллегии надзорного ведомства в среду.

Он также отметил, что через суд прокуроры обратили в пользу государства имущество стоимостью почти 2,4 трлн рублей.

По словам Краснова, собственники возвращенных государству предприятий давали указания по выводу продукции и прибыли в недружественные юрисдикции, деньги в развитие инфраструктуры не вкладывали, социальные обязательства перед коллективом не выполняли, налоги в полной мере не платили.

"Изъятые из оборота деньги тратили на свои нужды, в ряде случаев за счет этих средств осуществлялось финансирование воюющих против нас украинских формирований, что прямо отражено в исках прокуроров и состоявшихся судебных решениях", - сказал он.

Вместе с тем, Краснов призвал прокуроров использовать все механизмы для защиты добросовестного бизнеса, добиваться реализации гарантированных предпринимателям мер поддержки, снижения административной нагрузки.

"В прошлом году отказано в санкционировании 84 тыс. внеплановых проверок. Тем самым каждые два из трех визитов к хозяйствующим субъектам пресечены. При согласовании планов на текущий год фильтр стал еще жёстче - отклонено три четверти заявок, 101 тыс. безосновательных мероприятий", - сказал генпрокурор.

По его словам, начиная с допандемийного периода проверочная нагрузка снизилась в 12 раз.