Освобожденные из украинского плена российские военные вернулись на родину

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В Россию вернулись 175 военнослужащих, освобожденных в результате состоявшегося накануне обмена пленными с Украиной, сообщило Минобороны РФ в четверг.

"Все освобожденные военнослужащие с подконтрольной киевскому режиму территории доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - говорится в сообщении.

В среду российское военное ведомство проинформировало об обмене пленными с Украиной - 175 на 175 человек. Российская сторона также передала 22 тяжелораненых украинских военных, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

После освобождения российские военные были доставлены в Белоруссию, где им оказали первую медицинскую помощь и предоставили возможность связаться с родственниками.