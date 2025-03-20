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"Германское общество внешней политики" признано нежелательным в РФ

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной на территории России деятельность германской организации Deutsche Gesellschaft für Auswartige Politik e.V. ("Германское общество внешней политики"), сообщили в надзорном ведомстве в четверг.

"Эксперты организации активно консультируют руководство ФРГ, федеральные министерства и ведомства, работающие в сфере международных отношений. Одной из ключевых задач является дискредитация внутренней и внешней политики российских властей", - говорится в заявлении.

Согласно сообщению Генпрокуратуры, "с начала специальной военной операции организация требует наращивания санкционного давления на нашу страну и оказания киевскому режиму военной и финансовой помощи".

"Призывает европейские страны последовательно добиваться так называемых проевропейских политических изменений, пытается расшатывать внутриполитическую ситуацию в России. Распространяет ложные сведения о Вооруженных Силах РФ, сотрудничает с другими нежелательными объединениями", - говорится в сообщении ведомства.

"Германское общество внешней политики" создано в 1955 году, штаб-квартира находится в Берлине. Позиционирует себя как "старейшая и наиболее известная организация Германии, занимающаяся вопросами внешней политики". Как говорится на сайте НКО, общество – независимая, беспартийная и некоммерческая организация, аналитический издательский центр, финансируемый членами и донорами, в том числе из числа частных и правительственных структур.

Генпрокуратура РФ Германское общество внешней политики Deutsche Gesellschaft fur Auswartige Politik e.V. Германия
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