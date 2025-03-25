Генпрокуратура РФ с января признала нежелательными 18 иностранных организаций

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В Генпрокуратуре РФ отмечают рост числа решений о нежелательности деятельности в России иностранных организаций: в 2024 году было принято 71 такое решение, за три месяца текущего года - 18.

"Если в 2022 году нами приняты решения в отношении 23 организаций, в 2023 году - 58, то в прошлом году уже было 71 такое решение. Подобная динамика наблюдается и в текущем году, за неполные три месяца нами признано нежелательными уже 18 иностранных и международных организаций", - сообщил начальник управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействия экстремизму и терроризму Генпрокуратуры РФ Юрий Хохлов во вторник в Совете Федерации.

По его словам, все эти организации "так или иначе были нацелены на подрыв авторитета власти, дискредитацию проводимой российским государством внутренней и внешней политики".

Хохлов отметил, что ряд иностранных организаций, признанных нежелательными, специализировались на изготовлении так называемой "фейковой" информации и ее тиражировании в интернете.

"Например, не так давно признали нежелательной деятельность украинской организации "Сетевое объединение журналистов-расследователей", основной задачей которой являлось опубликование постановочных видео о якобы совершенных российскими военными преступлениях в ходе проведения специальной военной операции", - сказал представитель Генпрокуратуры.

Он добавил, что дискредитирующие власть сведения распространяли признанные нежелательными немецкие организации "Германское общество внешней политики" и Депутаты мирной России, французская организация "За Украину, за ее свободу", и другие.