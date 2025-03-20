Роспотребнадзор исключил распространение лихорадки Оропуш в РФ

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Распространение лихорадки Оропуш в РФ исключено, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В связи с отсутствием на территории РФ векторов трансмиссии (резервуаров и источников инфекции), распространение лихорадки Оропуш исключено. Кроме того, комары - переносчики заболевания Aedes serratus и Culex quinquefasciatus не распространены в России", - сообщили журналистам в ведомстве.

По данным ведомства, туристов предупредили о риске заражения лихорадкой Оропуш в странах Южной Америки, в том числе в Боливии, Бразилии, Колумбии, Перу и на Кубе. Лихорадка Оропуш передается через укусы мелких мух и некоторых видов комаров. Среди симптомов - сильная головная боль, ломота в мышцах, озноб, светочувствительность, тошнота, рвота и сыпь.

Для недопущения завоза на территорию РФ опасных инфекционных болезней во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль, в том числе с использованием системы "Периметр". Также разработаны тест-системы для диагностики заболевания Оропуш, эффективность которых проверена сотрудниками Роспотребнадзора на Кубе.