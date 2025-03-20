Поиск

Роспотребнадзор исключил распространение лихорадки Оропуш в РФ

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Распространение лихорадки Оропуш в РФ исключено, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В связи с отсутствием на территории РФ векторов трансмиссии (резервуаров и источников инфекции), распространение лихорадки Оропуш исключено. Кроме того, комары - переносчики заболевания Aedes serratus и Culex quinquefasciatus не распространены в России", - сообщили журналистам в ведомстве.

По данным ведомства, туристов предупредили о риске заражения лихорадкой Оропуш в странах Южной Америки, в том числе в Боливии, Бразилии, Колумбии, Перу и на Кубе. Лихорадка Оропуш передается через укусы мелких мух и некоторых видов комаров. Среди симптомов - сильная головная боль, ломота в мышцах, озноб, светочувствительность, тошнота, рвота и сыпь.

Для недопущения завоза на территорию РФ опасных инфекционных болезней во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль, в том числе с использованием системы "Периметр". Также разработаны тест-системы для диагностики заболевания Оропуш, эффективность которых проверена сотрудниками Роспотребнадзора на Кубе.

Роспотребнадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Энгельсе возобновила работу больница, поврежденная при атаке БПЛА

Оценку по поведению могут ввести в школах ряда регионов уже с сентября

Оценку по поведению могут ввести в школах ряда регионов уже с сентября

В итоговой цене "квадрата" в новостройках продолжает снижаться доля стройматериалов

В итоговой цене "квадрата" в новостройках продолжает снижаться доля стройматериалов

Ограничения на прием и отправку рейсов сняты в аэропортах Самары и Саратова

Ограничения на прием и отправку рейсов сняты в аэропортах Самары и Саратова

Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае удалось сократить до 3,75 тыс. кв. м

"Германское общество внешней политики" признано нежелательным в РФ

Российские военные сбили за ночь 132 беспилотника ВСУ над семью регионами РФ

В Воронежской области уничтожено около 40 беспилотников

В Ростовской области отражена атака БПЛА

Что произошло за день: среда, 19 марта

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2216 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне52 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6048 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости376 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе368 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });