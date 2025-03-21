Роспотребнадзор сообщил о завозе в РФ более 10 опасных заболеваний в 2024 году

Однако ни одно из них не получило распространения в стране, отметила Анна Попова

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В Россию в 2024 году было завезено более 10 опасных заболеваний, среди которых лихорадки Западного Нила, Денге и Зика, но ни одно из них не получило распространения в стране, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Хочу отметить, что в нашу страну только в прошлом году были зарегистрированы завозы лихорадки Западного Нила, лихорадки Денге и Зика, малярии, оспы обезьян, брюшного тифа, мелоидоза, бруццелеза, туберкулеза, кори и других инфекций. Благодаря вашей работе ни один из этих случаев не получил распространения", - сказала Попова на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора.

Она отметила, что в мире сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка, "в том числе по болезням, которые могут вызвать чрезвычайную ситуацию в здравоохранении". Это обуславливается постоянными вспышками лихорадок Марбург, Эбола, Лассо и Денге, широким распространением холеры, регистрацией случаев полиомиелита, в том числе и вызванных диким вирусом, а также риском появления нового вируса гриппа.

Попова напомнила о внедрении во всех пунктах пропуска через границу системы "Периметр".

"Во всех аэропортах и во всех пунктах пропуска обеспечена возможность проведения дистанционной термометрии не только на внешних, но и внутренних авиалиниях (...) А также реализована возможность проведения тестирования", - добавила Попова.