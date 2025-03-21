Поиск

Роспотребнадзор сообщил о завозе в РФ более 10 опасных заболеваний в 2024 году

Однако ни одно из них не получило распространения в стране, отметила Анна Попова

Роспотребнадзор сообщил о завозе в РФ более 10 опасных заболеваний в 2024 году
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В Россию в 2024 году было завезено более 10 опасных заболеваний, среди которых лихорадки Западного Нила, Денге и Зика, но ни одно из них не получило распространения в стране, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Хочу отметить, что в нашу страну только в прошлом году были зарегистрированы завозы лихорадки Западного Нила, лихорадки Денге и Зика, малярии, оспы обезьян, брюшного тифа, мелоидоза, бруццелеза, туберкулеза, кори и других инфекций. Благодаря вашей работе ни один из этих случаев не получил распространения", - сказала Попова на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора.

Она отметила, что в мире сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка, "в том числе по болезням, которые могут вызвать чрезвычайную ситуацию в здравоохранении". Это обуславливается постоянными вспышками лихорадок Марбург, Эбола, Лассо и Денге, широким распространением холеры, регистрацией случаев полиомиелита, в том числе и вызванных диким вирусом, а также риском появления нового вируса гриппа.

Попова напомнила о внедрении во всех пунктах пропуска через границу системы "Периметр".

"Во всех аэропортах и во всех пунктах пропуска обеспечена возможность проведения дистанционной термометрии не только на внешних, но и внутренних авиалиниях (...) А также реализована возможность проведения тестирования", - добавила Попова.

Анна Попова Роспотребнадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Кремле подтвердили продолжение действия приказа не бомбить энергообъекты Украины

СКР завел дело о теракте из-за подрыва газораспределительной станции "Суджа"

Минздрав должен к 2030 году на 15% снизить показатель временной нетрудоспособности

Минздрав должен к 2030 году на 15% снизить показатель временной нетрудоспособности

Карасин анонсировал повестку консультаций с США в Эр-Рияде

Две крупные нарколаборатории ликвидированы в Смоленской и Владимирской областях

СКР признал 43 тысячи жителей Курской области потерпевшими из-за вторжения ВСУ

На Кубани у горящей нефтебазы в воздухе выявили превышение ПДК бензола

Эстония с 31 марта перестанет признавать российские небиометрические загранпаспорта

Российские военные нейтрализовали за ночь 43 беспилотника ВСУ

На горящей нефтебазе в Краснодарском крае произошел взрыв, есть пострадавшие

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе369 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне55 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6050 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2222 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости376 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });