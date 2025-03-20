Российские военные сообщили об ударе по эшелону с боеприпасами и вооружением ВСУ

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России нанесли удар по эшелону с боеприпасами и вооружением украинской армии, нанесли поражение инфраструктуре аэродромов противника, сообщает министерство обороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, пунктам управления и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, воинскому эшелону с боеприпасами и вооружением ВСУ", - сказано в сообщении, распространённом в четверг.

В министерстве заявили, что на белгородском направлении нанесены удары по украинским позициям в Сумской области, ВСУ потеряли до 150 человек, более 20 единиц бронетехники.

"На белгородском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Малая Рыбица, Угроеды и Степок Сумской области", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, за сутки ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, четыре танка, 19 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", два артиллерийских орудия и склад боеприпасов.

Минобороны России заявило, что группировки "Запад", "Южная", "Центр" и "Днепр" улучшили положение, "Восток" - продвигается вглубь украинской обороны.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Тищенковка, Кондрашовка, Купянск, Новосергеевка и Катериновка Харьковской области", - говорится в сообщении министерства обороны.

По информации российских военных, потери украинской армии на этом участке за сутки составили более 240 военнослужащих, шесть автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и трех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Дроновка, Славянск, Часов Яр, Константиновка, Иванополье и Щербиновка Донецкой народной республики", - сказано в сообщении Минобороны.

За сутки, по информации военных, в зоне действий "Южной" группировки армия Украины потеряла до 180 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицу и склад боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям механизированной, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Сухая Балка, Ульяновка, Димитров, Красноармейск, Зверево, Срибное и Алексеевка Донецкой народной республики", - сообщает министерство обороны.

По его данным, потери украинских сил за сутки здесь составили свыше 495 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа и три орудия полевой артиллерии.

"Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады, четырех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Лобковое Запорожской области, Токаревка, Никольское и Антоновка Херсонской области", - говорится в сообщении ведомства.

За сутки в зоне ответственности группировки "Днепр" было уничтожено до 90 военнослужащих, восемь автомобилей, три орудия полевой артиллерии, и три станции радиоэлектронной борьбы, сказали в министерстве обороны.

Там сообщили, что, продолжая продвижение в глубину украинской обороны, подразделения группировки "Восток" нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской и аэромобильной бригад ВСУ в районах Богатыря, Федоровки, Веселого и Воскресенки в ДНР.

"ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии", - сказано в сообщении Минобороны.