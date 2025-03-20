Минобороны РФ заявило об отражении двух контратак ВСУ в Курской области за сутки

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Группировка "Север" в Курской области в течение суток отразила две контратаки армии Украины, заявили в Минобороны России в четверг.

По информации ведомства, в ходе наступательных действий на курском направлении российские военнослужащие нанесли поражение формированиям шести украинских бригад в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь и Олешня.

"Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня (Курская область - ИФ), а также Басовка, Беловоды, Великая Рыбица, Веселовка, Водолаги, Журавка, Запселье, Иволжанское, Локня, Марьино, Мирополье, Новая Сечь, Ободы, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области", - сообщили в Минобороны РФ.

Потери армии Украины на курском направлении за сутки составили свыше 250 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, артиллерийское орудие, четыре миномета и два пункта управления БпЛА, говорится в сообщении.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 68880 военнослужащих, 399 танков, 321 боевую машину пехоты, 289 бронетранспортеров, 2206 боевых бронированных машин, 2489 автомобилей, 568 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня", - сообщили военные.