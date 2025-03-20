Лишь половина россиян предпенсионного и пенсионного возраста пользуются интернетом

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Каждый второй россиянин (51%) старше 60 лет использует интернет, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные в четверг на сайте социологического центра.

Результаты исследования показывают, что 44% сограждан этой возрастной категории в последний раз заходили во всемирную сеть в течение суток, 6% респондентов - в последнюю неделю, еще 1% респондентов - более недели назад.

В свою очередь, не пользуются интернетом чуть менее половины сограждан старше 60 лет (49%), что является максимальным показателем среди всех возрастных категорий, отмечают социологи.

По данным ФОМ, предпочитает не заходить в интернет почти каждый пятый россиянин (19%), среди молодёжи до 30 лет эта доля составляет 1%, среди респондентов в возрасте от 31 года до 45 лет - 2%, среди сограждан 46-60 лет - 15%.

В свою очередь, согласно исследованию, пользуются интернетом 98% россиян до 30 лет, среди сограждан в возрасте от 31 года до 45 лет этот показатель составляет 96%, среди респондентов 46-60 лет - 78%.

Опрос проводился 7-9 марта 2025 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 97 населенных пунктах РФ, в 51 регионе.