В Мосгорсуде открылась экспозиция "Дорогами войны", посвященная 80-летию Победы

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Выставка, посвященная 80-летию победы в Великой Отечественной войне открылась в Московском городском суде.

"На выставке представлены десятки экспонатов, которые многие годы сотрудники суда собирали и принимали в дар от участников войны и их потомков, находили в ходе поисковых работ, собирали по крупицам в процессе исследовательской работы", - сообщили в пресс-службе суда.

На выставке также представлены судебные дела, рукописные приговоры, вырезки из газет, книги о Великой Победе, фотографии защитников Отечества, медали, мундиры, вещевые мешки и каски.

"Это лишь неполный список исторически ценных предметов, а подробнее ознакомиться с экспонатами можно в виртуальном музее Московского городского суда", - отметили в пресс-службе.