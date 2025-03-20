Шойгу заявил о серьезном отношении к словам Макрона о "ядерном зонтике" для Европы

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о планах создать "ядерный зонтик" в Европе несет угрозу, сообщил журналистам секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

"Несмотря на то, что большинство специалистов едины во мнении о том, что рассуждения о французском "ядерном зонтике" над Европой - не более чем попытка подчеркнуть свою значимость, мы относимся к заявлению президента Франции со всей серьезностью", - сказал он.

"Уже сам факт бряцания оружием со стороны лидера ядерной державы несёт прямую угрозу всему мировому сообществу. Это также имеет особое значение в контексте членства Франции в клубе участников ДСНВ", - заявил Шойгу.

Так он прокомментировал недавнее заявление Макрона о намерении начать стратегическое обсуждение вопроса использования французского ядерного арсенала для защиты Европы.

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