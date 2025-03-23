Песков отметил, что заявления о ядерном зонтике для Европы весьма опасны

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о ядерном зонтике Европы весьма опасны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы слышим заявления господина о ядерном зонтике для Европы, что тоже звучит весьма и весьма опасно", - сказал он в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

Зарубин выложил фрагмент интервью в своем телеграм-канале.

Песков отметил, что Европа сейчас вместо заинтересованности в мире "говорит о войне и о том, как заниматься милитаризацией самой себя".

"Европа вместо того, чтобы думать, как устранить первопричины конфликта, а без устранения первопричин конфликта вокруг Украины остановить войну невозможно, она собирается добавить к этим первопричинам контингенты стран НАТО на территории Украины", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

"Ситуация парадоксальная. Пока эта оголтелая милитаристская политика Европы трудно укладывается в голове", - добавил Песков.