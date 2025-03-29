Танковая дуэль за Вену: освобождение жемчужины Европы в 1945 году

Советские бойцы на одной из улиц Вены Фото: Евгений Халдей/ТАСС

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - "Интерфакс" продолжает публиковать материалы, посвященные восьмидесятой годовщине Великой Победы. Сегодня речь пойдет о боях за освобождение австрийской столицы, "жемчужины" Европы - города Вены.

При написании статьи для рубрики "Так ковалась Победа" наш политический обозреватель кандидат исторических наук Вячеслав Терехов использовал, как и в предыдущих материалах, документы, хранящиеся в Военном архиве МО РФ, а также переписку И. В. Сталина с президентом США Ф. Рузвельтом и премьер-министром Великобритании У. Черчиллем, некоторые публицистические материалы.

Выручили союзников!

После успешной "побудки" вермахта в марте 1945 года ("Балатонская операция" у немцев называлась "Весеннее пробуждение", о ней мы писали ранее) 16 марта войска 2-го Украинского фронта под руководством маршала Р. Малиновского и 3-го Украинского фронта под командованием маршала Толбухина приступили к началу новой стратегической операции. Они двинулись освобождать столицу Австрии – Вену. Им противостояли четыре немецких армии. Из них две - танковые, и одна особенно хорошо попортила нервы маршалу Толбухину. Это была 6-я танковая армия СС.

О ней немного подробнее. Это та армия, которая заставила президента США Ф. Рузвельта и премьера Великобритании У. Черчилля по совету главкома союзных войск Д. Эйзенхауэра просить у Сталина помощи, чтобы избежать полного поражения при Арденнах. Идя навстречу просьбе союзников, И. Сталин перенес на две недели раньше начало Висло-Одерской операции. Немцы вынуждены были передвинуть эту самую танковую армию из Арден на наш фронт, что спасло войска союзников, но сильно осложнило обстановку у нас, на балатонском направлении. Правда, это не спасло гитлеровцев от разгрома и потери контроля над последним контролируемым ими нефтеносным районом.

Шестая танковая армия СС хотя и была отброшена, но не была разгромлена, тем более - пленена (этот факт очень важен, подробнее о причинах поговорим позднее). Более того, после "весеннего пробуждения" она приняла активное участие и в Венской операции. И все было бы ничего, ведь не первая армия немцев уходит от разгрома. Но вся беда в том, что она чуть позже сдалась в плен нашим союзникам, которых несколько месяцев назад поставила в сложное положение. Это из-за нее два лидера союзных стран, превозмогая честолюбие, обратились к Сталину за помощью.

Сдача в плен союзникам, по мнению многих исследователей, настолько разозлило Сталина, что маршал Толбухин, получив Орден Победы, единственный из маршалов остался без Звезды Героя. Толбухину присвоили звание посмертно, в двадцатилетний юбилей Победы, в 1965 году.

Схлестнулись лед и пламень

Волей судьбы, как назло, схлестнулись две мощные танковые армады под одним номером: 6-я гвардейская танковая армия и 6-я танковая армия СС. Естественно, в сражении участвовали другие соединения, но я специально остановился на этих двух.

В начале поясню: наша гвардейская была самой молодой танковой армией в Красной армии. День ее рождения - 20 января 1944 года. На всех фронтах к тому времени уже гордились своими победами танковые армии генералов М. Е. Катукова, П. С. Рыбалко, Д. Д. Лелюшенко и другие. Первое боевое крещение 6-й гвардейской танковой армии было в боях в Корсунь-Шевченковской операции, а последние бои - в Маньчжурской наступательной операции Советских вооруженных сил. Она приняла активнейшее участие в разгроме Квантунской армии, заставив Японию капитулировать. Таким образом, если германская "ледовая" армада закончила свое "таяние" в американском плену, то о нашем "пламени" можно сказать, как в песне поется: "и на Тихом океане свой закончили маршрут". Читаешь о боевом пути гвардейских танкистов, о сложностях их перехода по пескам монгольской пустыни, о боях в Манчжурии, и думаешь: это не просто отдельная тема, это тема для документального фильма! Кстати, именно танкисты этой армии пленили последнего маньчжурского императора Пу И.

Венский театр военных действий

Двигаясь вокруг Вены в северо-западном направлении, наши танкисты вступил в бой на окраине города. Это было 5 апреля. Они обошли узлы сопротивления, не дав немцам прорваться к Дунаю. Не повезло эсэсовским танкистам, впрочем, как и во время Балатонской операции, достичь спасительного берега Дуная. Не дали им наши гвардейские танкисты и захватить переправу, чтобы покинуть город.

Бои продолжались и ночью, во время одного из них танкисты ворвались в город. Интересно читать ежедневные отчеты Командующего гвардейской армией генерал-полковника Кравченко: "В западной части города мы заняли 150 кварталов и овладели метро. Одновременно, вдоль правого берега Дуная вышли в северный район города (…) Овладевая квартал за кварталом, подошли к центру Вены…". Следующее донесение: "В течение дня заняли 150 кварталов и продолжаем вести бои…". И в тексте приведен перечень кварталов по номерам! У них была точная карта города. Далее: "Войска армии с утра перешли в решительный штурм в центральной части города, сломили сопротивление противника и заняли более 300 кварталов, в том числе парламент и королевский дворец, вышли к Дунайскому каналу". И далее занимали в сложных городских боях квартал за кварталом.

Этот рассказ о боевых действиях одной гвардейской танковой армии можно было бы продолжать параллельно с рассказом о боях за город других частей, о подвиге матросов Дунайской флотилии, о подвиге 105 десантников, удерживавших мост, несмотря на сильные атаки с двух берегов Дуная. И удержали его, положив около 400 фашистов.

Я намеренно ухожу от подробностей обо всех боях за город. Они продолжались до середины апреля. Ухожу, потому что о них давно и хорошо написано в литературе. Я обратил внимание на неожиданную танковую дуэль этих двух, безусловно, сильнейших танковых объединений и, будто по издевке судьбы, носивших один порядковый номер, ставший очень известным, - шестой!

Попытка Толбухина избежать ненужных жертв была отвергнута противником

По рекомендации Ставки Верховного главнокомандования маршал Толбухин 6 апреля обратился к жителям Вены: "Красная Армия вступила в пределы Австрии не с целью захвата австрийской территории, а исключительно с целью разгрома вражеских немецко-фашистских войск и освобождения Австрии от немецкой зависимости. Красная Армия воюет с немецкими оккупантами, а не с населением Австрии, которое может спокойно заниматься своим мирным трудом".

Далее командующий указал, что настал час освобождения Вены от врага, "но отступающий противник хочет превратить столицу Австрии в поле боя, что грозит Вене и ее жителям огромными разрушениями и ужасами войны".

"Граждане Вены! – призывал командующий фронтом. – Помогайте Красной Армии в освобождении столицы Австрии – Вены, вкладывайте свою долю в дело освобождения Австрии от немецко-фашистского ига".

Трагически закончилась и отправка парламентеров к гитлеровцам: их расстреляли.

Правда, у некоторых патриотов Австрии была попытка поднять восстание и помочь таким образом Красной армии, но в результате предательства гестаповцы их арестовали и казнили. Справедливости ради, надо сказать, что воевать против Красной армии австрийцы не стали, да и во время взятия Вены отсиживались по домам, зато, когда наши части выгнали немцев из Вены, ее жители активно встречали с цветами своих освободителей.

Несмотря на активные бои, в городе огромных разрушений не было. Вену – один из красивейших городов Европы было решено оставить целым и невредимым, и поэтому авиацию и тяжелую артиллерию по возможности не применяли.

Для полноты картины о сложности взятия Вены приведу численность немецких сил в этом районе. Гитлеровцы стянули к Вене 430 тысяч человек, шесть тысяч артиллерийских орудий, семьсот танков и столько же самолетов.

Советские войска при штурме столицы Австрии активно применяли опыт, полученный в боях за Сталинград и другие города. Под прикрытием танков штурмовые группы планомерно занимали район за районом. Полностью столицей Австрии Красная армия овладела днем 13 апреля. Согласно литературе, обошлось без серьезных разрушений.

За сохранение Вены от огромных разрушений отдали свои жизни 38 тысяч советских солдат, 130 тысяч получили ранения различной тяжести.