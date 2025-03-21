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Известные российские деятели поздравляют Сергея Лаврова с юбилеем

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Известные деятели культуры, науки и спорта поздравили отмечающего в пятницу свое 75-летие министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, продекламировав написанное им стихотворение "Посольский приказ".
Это произведение Лавров написал в 2004 году.

Свой поэтический путь Лавров начал еще в студенческие годы, а в 2004 году его стихи вошли в поэтический сборник, изданный к 60-летию МГИМО, автором гимна которого он также является.

За стихотворение "Посольский приказ" глава российского внешнеполитического ведомства в 2016 году стал лауреатом национальной премии "Имперская культура", получив награду в номинации "События. Подвиги. Люди".

Среди тех, кто таким образом поздравил российского министра, оказались Владимир Машков, Николай Расторгуев, Вячеслав Фетисов, Ольга Любимова, Валерий Гергиев, Денис Мацуев, Денис Проценко и многие другие известные деятели страны из различных сфер.

Сергей Лавров
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