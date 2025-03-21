Путин наградил Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главы МИД РФ Сергея Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного, сообщает сайт Кремля.

"За выдающиеся заслуги перед Отечеством, большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации, многолетнюю плодотворную государственную деятельность наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова Сергея Викторовича", - говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля в пятницу.

Лавров родился 21 марта 1950 года. Является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" и Героем Труда Российской Федерации.