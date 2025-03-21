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Шойгу уверен, что РФ и КНДР достойно отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу уверен, что Россия и КНДР достойно отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

"В истекшем году помимо встречи на высшем уровне в Пхеньяне, продолжался регулярный обмен посланиями, а также состоялись десятки визитов на высоком уровне", - сказал Шойгу на встрече с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.

"Текущий год обещает быть не менее насыщенным в плане проведения масштабных двусторонних мероприятий и контактов, среди которых - празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в мае и 80-летия Освобождения Кореи в августе. Уверен, что мы достойно отметим эти события", - подчеркнул секретарь СБ РФ.

КНДР Сергей Шойгу
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