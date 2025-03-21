В Думе предложили судить находящихся за рубежом за призывы к терроризму

Соответствующий законопроект внесен в нижнюю палату парламента РФ

Фото: Sputnik/РИА Новости

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен проект закона о возможности вынесения приговора в отношении находящихся за рубежом лиц по 20 видам преступлений.

Соответствующий проект закона № 871363-8 размещен в базе законодательной деятельности палаты парламента в пятницу.

Изменения в статью 247 Уголовно-процессуального кодекса РФ предусматривают также возможность проведения судебного разбирательства по таким правонарушениям без участия подсудимого.

"Речь идет о таких преступлениях, как призывы к терроризму, экстремизму, нарушению территориальной целостности нашей страны, массовым беспорядкам, развязыванию агрессивной войны; распространение фейков и дискредитация Вооруженных сил РФ, уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятников; реабилитация нацизма", - сказала журналистам руководитель рабочей группы по подготовке законопроекта Ирина Яровая.

По ее словам, многие преступления совершаются за рубежом, и лица, их совершающие, полагают, что они никогда не будут привлечены к ответственности.

Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Яровая, руководители фракций "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР, а также депутаты этих фракций. Всего авторами выступили 400 парламентариев.