Поиск

В Думе предложили судить находящихся за рубежом за призывы к терроризму

Соответствующий законопроект внесен в нижнюю палату парламента РФ

В Думе предложили судить находящихся за рубежом за призывы к терроризму
Фото: Sputnik/РИА Новости

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен проект закона о возможности вынесения приговора в отношении находящихся за рубежом лиц по 20 видам преступлений.

Соответствующий проект закона № 871363-8 размещен в базе законодательной деятельности палаты парламента в пятницу.

Изменения в статью 247 Уголовно-процессуального кодекса РФ предусматривают также возможность проведения судебного разбирательства по таким правонарушениям без участия подсудимого.

"Речь идет о таких преступлениях, как призывы к терроризму, экстремизму, нарушению территориальной целостности нашей страны, массовым беспорядкам, развязыванию агрессивной войны; распространение фейков и дискредитация Вооруженных сил РФ, уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятников; реабилитация нацизма", - сказала журналистам руководитель рабочей группы по подготовке законопроекта Ирина Яровая.

По ее словам, многие преступления совершаются за рубежом, и лица, их совершающие, полагают, что они никогда не будут привлечены к ответственности.

Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Яровая, руководители фракций "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР, а также депутаты этих фракций. Всего авторами выступили 400 парламентариев.

Ирина Яровая Госдума Вячеслав Володин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦБ РФ продлил до 30 сентября ограничения на переводы валюты за рубеж

Иноагентом признаны режиссер Иван Вырыпаев и писатель Михаил Шишкин

Набиуллина приветствует планы правительства выводить госкомпании на рынок

ФТС в 2024 году перечислила в бюджет 7,35 трлн рублей

ФТС в 2025 году должна по плану перечислить в бюджет более 8 трлн рублей

Путин поручил уточнить правила введения и отмены ограничений для полетов дронов

Путин поручил уточнить правила введения и отмены ограничений для полетов дронов

S7 передумала отменять рейсы Братск-Москва в мае

В Марий Эл произошел крупный пожар на складе

В Госдуму внесен законопроект о новых основаниях для признания иноагентом

В Госдуму внесен законопроект о новых основаниях для признания иноагентом

ЦБ ждет дезинфляционного влияния возможного спада геополитической напряженности

Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ37 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне57 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6053 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2223 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе370 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости376 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });