Законопроект о возможности судить релокантов за фейки об армии одобрен к I чтению

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Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект № 871363-8 о возможности вынесения приговора в отношении находящихся за рубежом лиц по 20 видам преступлений.

Документ, который в палату 21 марта внесли 400 депутатов от всех фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным, вносит изменения в статью 247 Уголовно-процессуального кодекса, предусматривая возможность проведения судебного разбирательства по таким правонарушениям без участия подсудимого.

"Речь идет о таких преступлениях, как призывы к терроризму, экстремизму, нарушению территориальной целостности нашей страны, массовым беспорядкам, развязыванию агрессивной войны; распространение фейков и дискредитация Вооруженных сил РФ, уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятников; реабилитация нацизма", - сказала ранее журналистам руководитель рабочей группы по подготовке законопроекта вице-спикер Ирина Яровая.

По ее словам, многие преступления совершаются за рубежом, и лица, их совершающие, полагают, что они никогда не будут привлечены к ответственности.