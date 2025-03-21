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Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае снизилась до 1,2 тыс. кв. м

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Пожарные полностью потушили загоревшийся 19 марта резервуар на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края и теперь занимаются тушением второго резервуара, сообщает оперштаб региона.

"Загоревшийся 19 марта резервуар на нефтебазе в Кавказском районе полностью потушили. По состоянию на 20:00 мск площадь пожара составляет 1250 кв. м. Специалисты тушат соседний резервуар, который был поврежден и воспламенился в ночь с 20 на 21 марта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще три резервуара нефтебазы охлаждают, чтобы не допустить распространения огня.

Как сообщалось, в среду в результате атаки украинских беспилотников начался пожар на нефтебазе в станице Кавказской. Произошла утечка из одного из резервуаров с последующим возгоранием нефтепродуктов. По данным на 18:00 мск среды площадь пожара составляла 4,25 тыс. кв. м. Пожару присвоен четвертый ранг сложности.

В пятницу в процессе тушения из-за разгерметизации горящего резервуара произошел взрыв нефтепродуктов, огонь распространился на второй резервуар. Общая площадь пожара увеличилась до 10 тыс. кв. м. Пострадали двое пожарных.

В Минобороны РФ в среду заявили, что подвергнувшийся атаке объект обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

"Совершенно понятно, что речь идет об очередной специально подготовленной киевским режимом провокации, направленной на срыв мирных инициатив президента США", - говорилось в сообщении ведомства.

Краснодарский край
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