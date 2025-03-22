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Привлечено четыре пожарных поезда для тушения пожара на нефтебазе на Кубани

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Спасатели используют четыре пожарных поезда при тушении пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края, сообщает оперштаб региона.

"К ликвидации пожара на нефтебазе в Кавказском районе привлекли четыре пожарных поезда. Они подвозят воду для заполнения пожарного водоема, расположенного на территории предприятия", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что спасатели продолжают тушить один из горящих резервуаров на площади 1250 кв. метров, а также охлаждать остальные, чтобы не допустить распространения огня. К работам привлечены 473 человека и 189 единиц техники.

Как сообщалось, в среду в результате атаки украинских беспилотников начался пожар на нефтебазе в станице Кавказской. Произошла утечка из одного из резервуаров с последующим возгоранием нефтепродуктов. По данным на 18:00 мск среды площадь пожара составляла 4,25 тыс. кв. м. Пожару был присвоен 4-й ранг сложности.

В пятницу в процессе тушения из-за разгерметизации горящего резервуара произошел взрыв нефтепродуктов, огонь распространился на второй резервуар. Общая площадь пожара увеличилась до 10 тыс. кв. м. Пострадали двое пожарных. Загоревшийся 19 марта резервуар полностью потушен, второй резервуар продолжают тушить на площади 1,2 тыс. кв. метров.

В Минобороны РФ в среду заявили, что объект обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Кубань Кавказский район Каспийский трубопроводный консорциум (КТК)
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