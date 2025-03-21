Взрыв в многоквартирном доме произошел в Ростове-на-Дону из-за атаки БПЛА

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о взрыве в жилом доме вследствие атаки беспилотника.

"Из-за атаки БПЛА в Ростове-на-Дону произошел взрыв в многоквартирном доме на ул. Горсоветской, 49. На место выехали оперативные службы", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале в пятницу.

По предварительным данным, погибших нет, пострадали два человека. Взрыв произошел на уровне 17-го этажа.

Вечером 21 марта по всему региону была объявлена беспилотная опасность. "В городах и районах Ростовской области силы и средства противовоздушной обороны отражают вражескую атаку. БПЛА уничтожены в Миллеровском и Шолоховском районе", – сообщил Слюсарь.

Ранее 21 марта губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об отражении атаки нескольких беспилотников над регионом.