Несколько БПЛА подавлены в небе над Воронежской областью

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об отражении атаки нескольких беспилотников над регионом.

"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в двух районах Воронежской области были обнаружены, уничтожены и подавлены несколько беспилотных летательных аппаратов", - написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.

По предварительным данным, вследствие атаки никто не пострадал, разрушений нет, добавил Гусев.