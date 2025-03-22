Мемориал в память о жертвах теракта открыли в Crocus

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что мемориал в память о жертвах теракта в Crocus City Hall открыли в годовщину трагедии в субботу.

"Сегодня у стен Крокуса открыли мемориал в память о жертвах теракта 22 марта 2024. Он унес жизни сотен человек, множество получили ранения. Мои соболезнования всем семьям, родным, близким, кто пережил горе. Светлая память погибшим", - написал он в своем телеграм-канале.

Воробьев вновь поблагодарил врачей и спасателей, а также неравнодушных людей, большой и малый бизнес - всех тех, кто оказал помощь. "Вас объединил Российский Красный Крест - это стало крупнейшей по масштабам работой в его истории. Она идет и сегодня, и будет продолжаться еще много лет", - отметил глава региона.

Вечером 22 марта 2024 года в Crocus City Hall в Красногорске перед началом концерта группы "Пикник" ворвались несколько мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. Жертвами случившегося стали 144 человека.

Было возбуждено уголовное дело о теракте, а также по факту участия фигурантов в деятельности запрещенной организации "Вилаят Хорасан" (афганский филиал запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ - ИФ), приготовлении к теракту, незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов, незаконного изготовления взрывных устройств в составе организованной группы. В одно производство с делом о теракте соединено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В качестве потерпевших по уголовному делу признаны более 1,7 тыс. человек.