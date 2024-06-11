Глава ФСБ заявил о вербовке Киевом и НАТО мигрантов для совершения терактов в РФ

Причастность украинской военной разведки к теракту в Crocus установлена

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Директор ФСБ РФ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников заявил, что Украина при поддержке спецслужб НАТО наращивает усилия по совершению терактов и диверсий в России, в том числе с использованием трудовых мигрантов.

"В своем выступлении председатель НАК отметил, что противник при поддержке США и других стран НАТО наращивает усилия по совершению терактов и диверсий на территории России, пытаясь ослабить ресурсную поддержку российской армии и спровоцировать панические настроения среди населения", - сообщили в НАК во вторник по итогам заседания комитета.

На заседании Бортников заявил, что Украина и спецслужбы НАТО "осуществляют поиск и вербовку исполнителей резонансных преступлений, в том числе среди трудовых мигрантов".

Глава НАК сообщил, что "украинские и западные спецслужбы расширяют круг возможных исполнителей, оказывают содействие в их подготовке и оснащению".

"Показательным примером является установленная нами причастность военной разведки Украины к теракту в подмосковном Crocus City Hall", - подчеркнул директор ФСБ.

Он добавил, что за после два года в ЦФО пресечена деятельность 32 ячеек международных террористических организаций, состоявших из мигрантов, их участниками готовились нападения на объекты госорганов, военные объекты, в местах массового пребывания людей, на религиозные организации.