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Минобороны сообщило о продвижении группировки "Восток" вглубь обороны ВСУ

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Войска группировки "Восток" продвигаются в глубину украинской обороны, нанесли удары по формированиям ВСУ в ДНР, группировки "Запад", "Южная", "Центр" и "Днепр" улучшили позиции в зоне специальной военной операции, сообщило в субботу Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, аэромобильной и егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Отрадное, Фёдоровка и Весёлое Донецкой народной республики", - сказано в сообщении.

В зоне действий группировки "Восток" ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, танк, шесть автомобилей и три полевых склада боеприпасов, заявили в Минобороны.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Чернещина, Андреевка Харьковской области, Новомихайловка и Новое Донецкой народной республики", - сказано в его сообщении.

Здесь потери ВСУ составили более 220 военных, две боевые бронированные машины, в том числе БТР М113, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов.

Войска "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Александрополь, Новая Полтавка, Северск, Катериновка и Иванополье (ДНР). Противник потерял до 315 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, четыре артиллерийских орудия и склад боеприпасов, сказали в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка, Красноармейск, Удачное, Димитров, Троицкое и Алексеевка Донецкой народной республики", - сообщило министерство.

На этом участке потери украинских вооруженных формирований составили свыше 500 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 14 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.

Войска группировки "Днепр" в ходе боев улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Приднепровское, Антоновка Херсонской области и Каменское Запорожской области. Уничтожены до 85 военных, 12 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов, сказано в сообщении.

"На белгородском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Груновка, Локня, Садки и Турья Сумской области. ВСУ потеряли до 95 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и шесть артиллерийских орудий", - говорится в сводке Минобороны.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 марта 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Херсонская область Запорожская область ДНР Харьковская область
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