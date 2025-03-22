Военные РФ нанесли удары по аэродромам и складам ВСУ

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Российская армия нанесла удары по инфраструктуре украинских аэродромов и складам боеприпасов, заявило Минобороны РФ в субботу.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам хранения боеприпасов", - сказано в его сообщении.

По данным Минобороны, ударам подверглись подразделения и техника армии Украины в 135 районах.