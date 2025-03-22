Экипажи экспедиции на МКС начали предстартовые тренировки

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Основной и дублирующий экипажи 73-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) приступили на Байконуре к предстартовым тренировкам, сообщил в субботу "Роскосмос".

"Сегодня в монтажно-испытательном корпусе площадки 254 экипажи ознакомились с местами размещения грузов в бытовом отсеке и спускаемом аппарате. Часть операций космонавты и астронавты отработали в скафандрах", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы госкорпорации, пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-27" с космодрома Байконур планируется 8 апреля 2025 года.

В ходе тренировки основной экипаж 73-й длительной экспедиции на МКС (космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, астронавт НАСА Джонатан Ким) и дублеры (космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, астронавт НАСА Кристофер Уилльямс) примерили аварийно-спасательные скафандры "Сокол-КВ2" и проверили их герметичность.

"После этого в корабле они проверили оборудование и ознакомились с размещением доставляемых на станцию грузов, - сообщает "Роскосмос". - Завтра - церемония поднятия флагов стран-участниц запуска "Союза МС-27".