Песков не исключил, что Путин и Трамп могли общаться более двух раз

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Пресс-служба президента РФ Владимира Путина сообщает о тех разговорах главы государства с президентом США Дональдом Трампом, о которых ей известно, но что были и другие, исключить нельзя, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы вам сообщаем о тех разговорах, о которых нам известно, но всего остального мы не можем исключать", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Так Песков ответил на вопрос, сколько было телефонных разговоров Путина и Трампа.

Фрагмент интервью выложил в своем телеграм-канале ведущий программы Павел Зарубин.

После инаугурации Трампа официально сообщалось о двух телефонных контактах президентов США и РФ.