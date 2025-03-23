Поиск

Песков не исключил, что Путин и Трамп могли общаться более двух раз

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Пресс-служба президента РФ Владимира Путина сообщает о тех разговорах главы государства с президентом США Дональдом Трампом, о которых ей известно, но что были и другие, исключить нельзя, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В РоссииВ Кремле сообщили о конструктивной и доверительной беседе Путина и ТрампаЧитать подробнее

"Мы вам сообщаем о тех разговорах, о которых нам известно, но всего остального мы не можем исключать", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Так Песков ответил на вопрос, сколько было телефонных разговоров Путина и Трампа.

Фрагмент интервью выложил в своем телеграм-канале ведущий программы Павел Зарубин.

После инаугурации Трампа официально сообщалось о двух телефонных контактах президентов США и РФ.

Владимир Путин США Дональд Трамп Дмитрий Песков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Кремле сообщили о конструктивной и доверительной беседе Путина и Трампа

Выброс нефтепродуктов из горящего резервуара произошел на нефтебазе Кубани

В Запорожской области при атаке дрона ВСУ погибла фельдшер скорой помощи

Дума рассмотрит закон о запрете распространять рекламу на запрещенных ресурсах

Массированную атаку беспилотников отразили в Ростовской области

Человек погиб при атаке БПЛА на трассе в Ростовской области

Что произошло за день: суббота, 22 марта

Временные ограничения вводились в аэропорту Казани

Нападение на Crocus City Hall

Мемориал в память о жертвах теракта открыли в Crocus

Мемориал в память о жертвах теракта открыли в Crocus

В МИД РФ предостерегли Украину от ударов по российским энергетическим объектам

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6067 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне57 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ37 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2223 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе370 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });