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В Кремле сообщили о конструктивной и доверительной беседе Путина и Трампа

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа 18 марта продолжался около двух часов и стал одним из самых продолжительных, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"В целом, если взять время, включая перевод, это длилось около двух часов. По продолжительности это был, наверное, один из самых длинных по времени разговоров двух глав государств", - сказал он в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

Зарубин выложил фрагмент интервью в своем телеграм-канале.

По словам представителя Кремля, во время разговора "была абсолютно доверительная, откровенная, конструктивная, рабочая атмосфера".

Песков отметил, что "обычно телефонные разговоры начинаются с того, что происходит соединение, тестируют звук, тестируют голос переводчика, потому что слова президентов переводятся в обе стороны".

Он утвердительно ответил на вопрос, был ли Путин один во время этого разговора.

Владимир Путин США Дональд Трамп Дмитрий Песков
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