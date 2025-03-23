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Потери ВСУ за сутки на курском направлении составили более 190 человек

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины в течение суток потеряли на курском направлении свыше 190 военных, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

"За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины, 16 автомобилей, пять артиллерийских орудий, шесть минометов, пусковая установка РСЗО, а также два склада боеприпасов", - сказано в сообщении.

С начала боев на курском направлении противник потерял свыше 69 510 военных, говорится в сводке министерства.

По данным Минобороны, за сутки на курском направлении отражены четыре контратаки ВСУ.

"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня. Отражены четыре контратаки противника", - сказано в его сообщении.

"Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня, а также Алексеевка, Басовка, Беловоды, Варачино, Великая Рыбица, Веселовка, Владимировка, Водолаги, Груновка, Журавка, Запселье, Локня, Мирополье, Могрица, Новая Сечь, Новониколаевка, Пролетарское, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области", - сообщает Минобороны.

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 400 танков, 323 БМП, 289 БТРов, 2 216 боевых бронированных машин, 2 526 автомобилей, 580 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки РСЗО, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, заявили в ведомстве.

Как отмечается, российские военные продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 марта 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Курская область Украина Сумская область
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