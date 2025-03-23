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Военно-Грузинскую дорогу открыли для легковушек и автобусов

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Движение легковых автомобилей и автобусов возобновили на участке Военно-Грузинской дороги, закрытой ранее из-за сильного снега, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

Как отмечается в сообщении, движение за исключением грузовиков на участке Владикавказ - Ларс в обоих направлениях разрешено с 16:00 по Москве воскресенья до особого распоряжения.

Как сообщалось, движение на участке Военно-Грузинской дороги было закрыто для всех видов транспорта с 07:40 по Москве 20 марта из-за ухудшения погодных условий на территории Грузии.

По данным центра организации дорожного движения Северной Осетии, в настоящее время в электронной очереди на проезд через пункт пропуска "Верхний Ларс" зарегистрировано порядка 3,5 тыс. грузовиков.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией Грузию и Армению.

Военно-Грузинская дорога Северная Осетия Грузия
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