Минобороны РФ сообщило о нейтрализации еще семи дронов ВСУ

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Российские военные сбили еще семь украинских дронов над тремя областями страны, сообщили в Минобороны РФ.

"В период с 21:25 до 22:20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов: пять БПЛА - над территорией Республики Крым и по одному над территориями Курской и Белгородской областей", - заявили в военном ведомстве в воскресенье.

Ранее в воскресенье вечером Минобороны РФ сообщило о нейтрализации четырех украинских беспилотных летательных аппаратов над Крымом.