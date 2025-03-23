Минобороны РФ сообщило об уничтожении четырех украинских дронов над Крымом

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Российские военные вечером в воскресенье нейтрализовали четыре беспилотника ВСУ над Крымом, заявили в Минобороны РФ.

"В период с 21:00 до 21:15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым", - сообщили в ведомстве.

В ночь на 23 марта над территорией Республики Крым было сбито два беспилотника, сообщало Минобороны РФ.