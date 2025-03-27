РКН назвал сбой на инфраструктуре "Яндекса" причиной проблем в работе его сервисов
Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Специалисты Роскомнадзора (РКН) зафиксировали в первой половине дня четверга всплеск обращений пользователей о проблемах в работе сервисов "Яндекса", причиной которых стал сбой на инфраструктуре компании, сообщила "Интерфаксу" пресс-служба ведомства.
"27 марта с 11:15 до 12:30 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксировал всплеск обращений пользователей о проблемах в работе сервисов "Яндекс Директ", "Яндекс Go", "Яндекс Еда". Причина: сбой на инфраструктуре "Яндекса", - говорится в сообщении.
По информации РКН, с 12:15 фиксируется снижение количества жалоб.