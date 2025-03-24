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Соглашение между РФ и Мали о военно-техническом сотрудничестве вступило в силу

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Вступило в силу соглашение о военно-техническом сотрудничестве РФ и Республики Мали, сообщает официальный портал правовой информации России в понедельник.

"Стороны осуществляют военно-техническое сотрудничество в следующих областях: поставка вооружения, военной техники и другой продукции военного назначения; обеспечение эксплуатации, ремонта и модернизации поставленных вооружения и военной техники (...); поставка запасных частей, учебного и вспомогательного имущества к вооружению и военной технике российского производства, состоящих на вооружении малийских вооруженных сил, а также проведение работ по их техническому обслуживанию и ремонту", - говорится в опубликованном документе.

В соглашении сказано, что стороны готовы, по согласованию сторон, оказывать другую военно-техническую помощь, а также обучать кадры.

Документ запрещает поставку техники третьей стороне без письменного согласия поставщика.

Соглашение было подписано в Москве 25 марта 2003 года, вступило в силу - 22 января 2025 года. Срок действия соглашения - 5 лет с автоматическим продлением, пока одна из сторон не прекратит его действие.

Мали РФ
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