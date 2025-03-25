Поиск

В Генпрокуратуре заявили, что иностранные организации передают Киеву ПО для слежки за россиянами

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Иностранные организации, признанные в России нежелательными, передавали украинским спецслужбам ПО для сбора персональных данных россиян, сообщил начальник управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействия экстремизму и терроризму Генпрокуратуры РФ Юрий Хохлов.

"Ряд иностранных организаций специализируются на обеспечении спецслужб Украины новыми цифровыми продуктами, позволяющими следить за российскими гражданами. Так, в текущем году признали нежелательной чешскую организацию Compelson, которая занималась снабжением спецслужб и правоохранительных органов недружественных государств программным обеспечением, позволяющим получать доступ к информации на электронных устройствах, в том числе к удаленным данным, исследовать и анализировать ее", - сообщил представитель Генпрокуратуры.

Он заявил, что после начала СВО участники этой организации передали вооруженным силам и спецслужбам Украины бесплатные лицензии на программы и технические средства для анализа данных, содержащихся в телефонах и смарт-часах российских граждан, а также облачных хранилищах и в социальных сетях.

"Аналогичной деятельностью занималась признанная нами нежелательной канадская корпорация Open Text, которая предоставляла украинским силовым ведомствам программное обеспечение и услуги киберзащиты, необходимые в процессе сбора данных для нанесения ударов по российской территории", - сказал Хохлов.

По его словам, иностранные организации также "активно поддерживают действующих за рубежом экстремистов и террористов, которыми создаются все новые способы вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность".

"Так, по нашему требованию Роскомнадзором заблокирован доступ к созданным за рубежом телеграм-каналам проекта "Останови вагоны". Организаторы подобных групп призывали к разрушению транспортной инфраструктуры Российской Федерации, публиковали инструкции к использованию подручных средств для осуществления террористической деятельности", - сообщил Хохлов.

Юрий Хохлов Украина Генпрокуратура РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минобороны РФ сообщило, что Украина атаковала филиал "Россетей" на Кубани

Число пострадавших в Махачкале при взрыве газа в многоэтажке выросло до четырех

Число пострадавших в Махачкале при взрыве газа в многоэтажке выросло до четырех

Генпрокуратура РФ с января признала нежелательными 18 иностранных организаций

Сенатор Чижов сообщил, что заявление по итогам переговоров РФ-США не принято из-за позиции Киева

Запрет рекламы на ресурсах нежелательных организаций одобрен во II и III чтениях

Законопроект об ограничении выдачи денег в банкоматах при подозрении на мошенничество принят во II чтении

Законопроект об ограничении выдачи денег в банкоматах при подозрении на мошенничество принят во II чтении

Открытое горение на нефтебазе в Краснодарском крае ликвидировано

Кремль заявил, что содержание переговоров РФ-США в Эр-Рияде не будут раскрывать

Кремль заявил, что содержание переговоров РФ-США в Эр-Рияде не будут раскрывать

Два человека пострадали в Махачкале при взрыве газа в салоне сотовой связи

Маркетплейсы обошли розничные магазины по упоминаниям в СМИ

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6080 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне57 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2227 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ37 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе370 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });