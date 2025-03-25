В Генпрокуратуре заявили, что иностранные организации передают Киеву ПО для слежки за россиянами

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Иностранные организации, признанные в России нежелательными, передавали украинским спецслужбам ПО для сбора персональных данных россиян, сообщил начальник управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействия экстремизму и терроризму Генпрокуратуры РФ Юрий Хохлов.

"Ряд иностранных организаций специализируются на обеспечении спецслужб Украины новыми цифровыми продуктами, позволяющими следить за российскими гражданами. Так, в текущем году признали нежелательной чешскую организацию Compelson, которая занималась снабжением спецслужб и правоохранительных органов недружественных государств программным обеспечением, позволяющим получать доступ к информации на электронных устройствах, в том числе к удаленным данным, исследовать и анализировать ее", - сообщил представитель Генпрокуратуры.

Он заявил, что после начала СВО участники этой организации передали вооруженным силам и спецслужбам Украины бесплатные лицензии на программы и технические средства для анализа данных, содержащихся в телефонах и смарт-часах российских граждан, а также облачных хранилищах и в социальных сетях.

"Аналогичной деятельностью занималась признанная нами нежелательной канадская корпорация Open Text, которая предоставляла украинским силовым ведомствам программное обеспечение и услуги киберзащиты, необходимые в процессе сбора данных для нанесения ударов по российской территории", - сказал Хохлов.

По его словам, иностранные организации также "активно поддерживают действующих за рубежом экстремистов и террористов, которыми создаются все новые способы вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность".

"Так, по нашему требованию Роскомнадзором заблокирован доступ к созданным за рубежом телеграм-каналам проекта "Останови вагоны". Организаторы подобных групп призывали к разрушению транспортной инфраструктуры Российской Федерации, публиковали инструкции к использованию подручных средств для осуществления террористической деятельности", - сообщил Хохлов.