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Жертвы мошенников могут получить право на выплаты от банков с "дырами" в системе безопасности

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Минцифры при подготовке нового пакета мер по борьбе с телефонными и интернет-мошенниками рассматривает возможность обязывать банки компенсировать клиентам часть похищенных средств, если их системы безопасности недостаточно защищены, заявил в Госдуме глава ведомства Максут Шадаев.

Депутаты выдвинули ряд предложений о новых мерах борьбы с мошенничеством, в частности - о введении ответственности для банков, которые перечисляют денежные средства, несмотря на уведомление, что осуществляется вывод средств.

"Что касается тех предложений, которые были озвучены, они уже у нас находятся в проработке. Введение не только ответственности банков, но и так, чтобы банки, возможно, компенсировали часть ущерба в случае совершения такого преступления и подтверждения, что остаются "дырки" в системе безопасности. Тоже поддерживаем, договорились проработать", - сказал министр.

Он также напомнил, что прорабатывается вопрос ужесточения ответственности дроперов (посредников, помогающих мошенникам выводить и обналичивать похищенные средства). Депутаты предложили ввести уголовную ответственность для дроперов.

Кроме того, по словам Шадаева, разрабатываются дополнительные меры по защите портала Госуслуг.

"Мы не останавливаемся. Мы сейчас готовим уже пакет второй. Есть поручение Дмитрия Юрьевича Григоренко. Поэтому здесь мы совместно с депутатами отработаем. Но большая часть идей 100% обоснованы и требуют скорейшей реализации", - сказал министр.

Максут Шадаев Госдума Минцифры Дмитрий Григоренко
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