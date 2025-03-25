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В Госдуме предложили оставлять взысканные Госжилинспекцией штрафы в сфере ЖКХ

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов предложил оставлять взысканные государственной жилищной инспекцией (ГЖИ) штрафы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

"У нас на сегодняшний день ГЖИ по 2024 году взыскала штрафов более 2 млрд рублей. У нас есть такая идея: а почему бы нам не оставлять вот эти изъятые штрафы в системе жилищно-коммунального хозяйства? Мы такое предложение подготовим и вынесем его на обсуждение", - сказал он на заседании в Совете Федерации по теме "Актуальные вопросы государственного жилищного надзора и муниципального жилищного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства: проблемы и пути их решения".

По его мнению, средства можно было бы направить в региональные фонды капитального ремонта.

Ранее Пахомов заявлял, что в настоящее время отрасль ЖКХ не воспринимается как полноценная в экономике, хотя по своему влиянию и синергетическому эффекту она является одной из основных, а по влиянию на настроение человека - вообще основной.

"Нам надо, чтобы экономика внутри нашей отрасли заработала", - отмечал Пахомов.

Сергей Пахомов ЖКХ Госдума ГЖИ
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