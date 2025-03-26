Верховный суд попросил КС проверить правила ареста активов преступников-банкротов

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Верховный суд России попросил Конституционный суд проверить нормы законодательства, которые не позволяют снимать аресты с активов банкротов, наложенные в уголовном процессе, и о порядке уплаты штрафов, наложенных на основании приговоров.

Судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) ВС, как сказано в картотеке суда, просит КС проверить ряд норм закона о несостоятельности и Уголовно-процессуального кодекса, которые не обеспечивают эффективного механизма снятия в деле о банкротстве ареста, наложенного в рамках уголовного дела для обеспечения гражданского иска. Определение о запросе в КС опубликовал в своем телеграм-канале управляющий партнер юрфирмы "Арбитраж.ру" Даниил Савченко.

Такой вопрос у СКЭС ВС возник при рассмотрении жалобы госбанка "Траст" в рамках дела о несостоятельности ЗАО "Гема-инвест" Александра Геллера, которому в 2019 году было предъявлено заочное обвинение в мошенничестве из-за хищения 850 млн рублей при размещении рекламы в Московском метрополитене. По договору с последним от июня 2011 года, как сообщалось в прессе, учрежденное сотрудницей группы "Гема" ООО "Авто Селл" могло оказывать услуги по размещению в метро рекламы, обязавшись взамен оплачивать предоставленные для этого площади, но в полном объеме обязательства не исполнило.

В рамках расследования уголовного дела, где метрополитен выступал в качестве потерпевшего, был наложен арест на находящееся в Одинцовском районе Московской области административно-офисное здание площадью 26,1 тысячи кв. м. Его срок истек в 2019 году, он не продлевался.

Это здание стоимостью 8,3 млрд рублей находится в залоге у "Траста", которому банкрот задолжал 8,4 млрд рублей (обеспечен залогом долг в 7,94 млрд рублей). Конкурсный управляющий безуспешно пытался снять арест с этого здания для реализации. Но суды трех инстанций отказали, сославшись на невозможность снятия арбитражным судом обеспечительных мер, наложенных судом общей юрисдикции в рамках уголовного дела.

Порядок уплаты уголовных штрафов банкротами

Другой вопрос, поставленный коллегией перед КС, касается порядка уплаты банкротами штрафов, к которым они были приговорены за совершение преступлений. Определение коллегии о запросе в КС опубликовал в своем телеграм-канале Айнур Шайдуллин, глава Фонда содействия реструктуризации долга.

По мнению СКЭС ВС, действующее регулирование неопределенно, так как допускает два варианта. Первый - погашение задолженности по штрафу в качестве текущего обязательства, приоритетно перед требованиями потерпевших. Второй - погашение этого штрафа как реестрового долга, что не дает банкроту в целях погашения судимости оплатить его приоритетно перед другими обязательствами.

Такой вопрос возник у коллегии ВС при рассмотрении спора в деле о несостоятельности Аллы Чуриловой, инициированном в декабре 2015 года. В отношении нее было возбуждено и уголовное дело, в ходе которого в 2017 году, уже после признания банкротом, суд арестовал ее недвижимость. В 2022 году Чурилова была признана виновной в злоупотреблении полномочиями, присвоении или растрате (часть 1 статьи 201, часть 4 статьи 160 Уголовного кодекса) и приговорена в том числе к штрафу в 950 тысяч рублей. Наложенный на имущество арест был сохранен до исполнения приговора.

В итоге в деле о банкротстве возник спор, как платить уголовный штраф: приоритетно как текущее обязательство (на этом настаивала Чурилова) или как реестровое, за что выступали кредиторы.