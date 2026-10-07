В России годовая инфляция ускорилась в район 7,1%

В "тарифную инфляцию" инфляция составила 0,96%

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Инфляция в России с 29 сентября по 5 октября составила 0,96% после 0,12% с 22 по 28 сентября, 0,06% с 15 по 21 сентября, 0,02% с 8 по 14 сентября и 0,05% с 1 по 7 сентября, сообщил Росстат.

С начала месяца рост цен к 5 октября составил 0,9%, с начала года - 5,94%.

Ускорение недельной инфляции было ожидаемым и объясняется индексацией с 1 октября 2026 года тарифов на услуги ЖКХ (согласно утвержденному правительством социально-экономическому прогнозу, с 1 октября тарифы на коммунальные услуги в среднем по стране должны были вырасти в пределах 9,9%).

"Тарифы на отдельные виды коммунальных услуг в среднем по России изменились (за неделю - ИФ): на водоотведение +17,1%, водоснабжение холодное +15,3%, водоснабжение горячее +14,2%, отопление +12,7%, электроэнергию +12%", - говорится в сообщении.

Годовая инфляция на 5 октября также ожидаемо резко подскочила (так как в 2025 году индексация тарифов ЖКХ была проведена с 1 июля, с 2027 года сроки индексации тарифов также вернутся к традиционному 1 июля).

Из данных за 5 дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 5 октября ускорилась до 7,08% с 6,25% на 28 сентября (и 6,33% на конец августа), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 7,17% с 6,26% на 28 сентября, если ее определять из среднесуточных данных за весь октябрь 2025 года (так показатель рассчитывает Минэкономразвития). Точные данные по годовой инфляции на конец сентября Росстат опубликует 9 октября.

Таким образом, годовая инфляция на 5 октября превысила верхнюю границу прогноза ЦБ на 2026 год (6-7%). Чтобы инфляция по итогам 2026 года уложилась в прогноз ЦБ (6-7%) и прогноз Минэкономразвития (6,8%), потребительские цены в оставшееся время должны расти средними темпами менее 0,1% в неделю.

Минэкономразвития оценило вклад индексации тарифов ЖКХ в недельную инфляцию на уровне 0,75 п.п. "За неделю с 29 сентября по 5 октября 2026 года инфляция составила 0,96% (индексация ЖКУ с 1 октября)... За исключением услуг ЖКХ цены на потребительском рынке на отчетной неделе изменились на 0,21%", - говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".

Министерство при этом оценило годовую инфляцию на 5 октября на уровне 7,17%.

"На продовольственные товары цены изменились на 0,17%, в том числе продолжилось удешевление плодоовощной продукции (на 0,57%), на остальные продукты питания динамика цен на уровне прошлой недели (0,24%). В секторе непродовольственных товаров темпы роста цен составили 0,13%. В секторе наблюдаемых услуг цены изменились на 5,14%, в основном за счет индексации услуг ЖКХ", - говорится также в обзоре Минэкономразвития.

Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов в середине сентября говорил "Интерфаксу", что индексация тарифов ЖКУ, запланированная с 1 октября 2026 года, добавит к годовой инфляции примерно 0,7 процентного пункта (п.п.), приблизит ее к верхней границе июльского прогноза ЦБ в 7%.

"У нас сейчас 6,3% (годовая инфляция на середину сентября - ИФ), а повышение тарифов было перенесено на октябрь. Если бы на самом деле повышение тарифов состоялось 1 июля, мы бы сейчас уже были на уровне 7%, потому что повышение тарифов прямым образом добавляет вот эти 0,7 пункта. Мы фактически с учетом повышения тарифов вблизи верхней границы", - сказал Тремасов.

По данным Росстата, плодоовощная продукция с 29 сентября по 5 октября подешевела на 0,6% после снижения цен на 1,2% неделей ранее, в том числе картофель подешевел на 2,3%, яблоки - на 2,2%, огурцы - на 0,9%. Одновременно выросли цены на помидоры - на 3,7% и бананы - на 0,8%.

Подорожали за неделю яйца куриные - на 2,2%, крупа гречневая - на 1%, колбаса вареная - на 0,6%, мясо кур, рыба мороженая, пшено и соль - на 0,5%, свинина, сосиски, сардельки, масло сливочное и молоко ультрапастеризованное - на 0,4%. Снизились цены на сахарный песок - на 0,5%.

Среди непродовольственных товаров существенно выросли цены на смартфоны - на 1,1%, телевизоры - на 1,0%.

Цены на бензин с 29 сентября по 5 октября выросли на 0,3% (неделей ранее не изменились), с начала года бензин подорожал на 21,5%, на дизельное топливо снизились на 0,1% после снижения на 0,6% неделей ранее (с начала года дизельное топливо стало стоить на 14,0% больше).

Среди услуг за неделю существенно снизилась средняя стоимость поездок на отдых на Черноморское побережье России - на 6,8%, а также в отдельные страны Юго-Восточной Азии - на 3,1%.

Банк России 11 сентября принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% после десяти снижений подряд, отметив рост проинфляционных рисков. Тем самым цикл смягчения денежно-кредитной политики, стартовавший с уровня 21% в июне прошлого года, впервые встал на паузу.

В новом заявлении нейтральный сигнал сохранен без изменений. "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий", - говорится в заявлении.

ЦБ 11 сентября подтвердил свой прогноз по инфляции в 2026 году на уровне 6-7%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале сентября, по инфляции в 2026 году составляет 6,8% (вырос с 6,6% по опросу в начале августа).

Минэкономразвития в конце сентября повысило свой прогноз по инфляции на 2026 год также до 6,8% с 5,2% в предыдущем майском прогнозе.