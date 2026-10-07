Поиск

В России годовая инфляция ускорилась в район 7,1%

В "тарифную инфляцию" инфляция составила 0,96%

В России годовая инфляция ускорилась в район 7,1%
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Инфляция в России с 29 сентября по 5 октября составила 0,96% после 0,12% с 22 по 28 сентября, 0,06% с 15 по 21 сентября, 0,02% с 8 по 14 сентября и 0,05% с 1 по 7 сентября, сообщил Росстат.

С начала месяца рост цен к 5 октября составил 0,9%, с начала года - 5,94%.

Ускорение недельной инфляции было ожидаемым и объясняется индексацией с 1 октября 2026 года тарифов на услуги ЖКХ (согласно утвержденному правительством социально-экономическому прогнозу, с 1 октября тарифы на коммунальные услуги в среднем по стране должны были вырасти в пределах 9,9%).

"Тарифы на отдельные виды коммунальных услуг в среднем по России изменились (за неделю - ИФ): на водоотведение +17,1%, водоснабжение холодное +15,3%, водоснабжение горячее +14,2%, отопление +12,7%, электроэнергию +12%", - говорится в сообщении.

Годовая инфляция на 5 октября также ожидаемо резко подскочила (так как в 2025 году индексация тарифов ЖКХ была проведена с 1 июля, с 2027 года сроки индексации тарифов также вернутся к традиционному 1 июля).

Из данных за 5 дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 5 октября ускорилась до 7,08% с 6,25% на 28 сентября (и 6,33% на конец августа), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 7,17% с 6,26% на 28 сентября, если ее определять из среднесуточных данных за весь октябрь 2025 года (так показатель рассчитывает Минэкономразвития). Точные данные по годовой инфляции на конец сентября Росстат опубликует 9 октября.

Таким образом, годовая инфляция на 5 октября превысила верхнюю границу прогноза ЦБ на 2026 год (6-7%). Чтобы инфляция по итогам 2026 года уложилась в прогноз ЦБ (6-7%) и прогноз Минэкономразвития (6,8%), потребительские цены в оставшееся время должны расти средними темпами менее 0,1% в неделю.

Минэкономразвития оценило вклад индексации тарифов ЖКХ в недельную инфляцию на уровне 0,75 п.п. "За неделю с 29 сентября по 5 октября 2026 года инфляция составила 0,96% (индексация ЖКУ с 1 октября)... За исключением услуг ЖКХ цены на потребительском рынке на отчетной неделе изменились на 0,21%", - говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".

Министерство при этом оценило годовую инфляцию на 5 октября на уровне 7,17%.

"На продовольственные товары цены изменились на 0,17%, в том числе продолжилось удешевление плодоовощной продукции (на 0,57%), на остальные продукты питания динамика цен на уровне прошлой недели (0,24%). В секторе непродовольственных товаров темпы роста цен составили 0,13%. В секторе наблюдаемых услуг цены изменились на 5,14%, в основном за счет индексации услуг ЖКХ", - говорится также в обзоре Минэкономразвития.

Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов в середине сентября говорил "Интерфаксу", что индексация тарифов ЖКУ, запланированная с 1 октября 2026 года, добавит к годовой инфляции примерно 0,7 процентного пункта (п.п.), приблизит ее к верхней границе июльского прогноза ЦБ в 7%.

"У нас сейчас 6,3% (годовая инфляция на середину сентября - ИФ), а повышение тарифов было перенесено на октябрь. Если бы на самом деле повышение тарифов состоялось 1 июля, мы бы сейчас уже были на уровне 7%, потому что повышение тарифов прямым образом добавляет вот эти 0,7 пункта. Мы фактически с учетом повышения тарифов вблизи верхней границы", - сказал Тремасов.

По данным Росстата, плодоовощная продукция с 29 сентября по 5 октября подешевела на 0,6% после снижения цен на 1,2% неделей ранее, в том числе картофель подешевел на 2,3%, яблоки - на 2,2%, огурцы - на 0,9%. Одновременно выросли цены на помидоры - на 3,7% и бананы - на 0,8%.

Подорожали за неделю яйца куриные - на 2,2%, крупа гречневая - на 1%, колбаса вареная - на 0,6%, мясо кур, рыба мороженая, пшено и соль - на 0,5%, свинина, сосиски, сардельки, масло сливочное и молоко ультрапастеризованное - на 0,4%. Снизились цены на сахарный песок - на 0,5%.

Среди непродовольственных товаров существенно выросли цены на смартфоны - на 1,1%, телевизоры - на 1,0%.

Цены на бензин с 29 сентября по 5 октября выросли на 0,3% (неделей ранее не изменились), с начала года бензин подорожал на 21,5%, на дизельное топливо снизились на 0,1% после снижения на 0,6% неделей ранее (с начала года дизельное топливо стало стоить на 14,0% больше).

Среди услуг за неделю существенно снизилась средняя стоимость поездок на отдых на Черноморское побережье России - на 6,8%, а также в отдельные страны Юго-Восточной Азии - на 3,1%.

Банк России 11 сентября принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% после десяти снижений подряд, отметив рост проинфляционных рисков. Тем самым цикл смягчения денежно-кредитной политики, стартовавший с уровня 21% в июне прошлого года, впервые встал на паузу.

В новом заявлении нейтральный сигнал сохранен без изменений. "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий", - говорится в заявлении.

ЦБ 11 сентября подтвердил свой прогноз по инфляции в 2026 году на уровне 6-7%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале сентября, по инфляции в 2026 году составляет 6,8% (вырос с 6,6% по опросу в начале августа).

Минэкономразвития в конце сентября повысило свой прогноз по инфляции на 2026 год также до 6,8% с 5,2% в предыдущем майском прогнозе.

Хроника 07 июня 2024 года – 07 октября 2026 года Инфляция в России
Кирилл Тремасов Минэкономразвития ЖКХ Банк России Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рост цен на яйца в России за неделю ускорился до 2,2%, на курятину - до 0,5%

В России годовая инфляция ускорилась в район 7,1%

 В России годовая инфляция ускорилась в район 7,1%

В Иране пообещали перекрыть все не согласованные с ним маршруты в Ормузском проливе

 В Иране пообещали перекрыть все не согласованные с ним маршруты в Ормузском проливе

В Таиланде задумались о введении налога на выезд из страны

На севере Красноярского края ввели режим повышенной готовности из-за нехватки продуктов

 На севере Красноярского края ввели режим повышенной готовности из-за нехватки продуктов

Биткойн дешевеет после принудительного закрытия позиций на $550 млн

 Биткойн дешевеет после принудительного закрытия позиций на $550 млн

Японских пивоваров заподозрили в ценовом сговоре

В Таиланде туристический сбор могут ввести в начале 2027 года

 В Таиланде туристический сбор могут ввести в начале 2027 года
Хроники событий
Инфляция в России Инфляция в России 194 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12157 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3847 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 3 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов