Обвиненный в подготовке массового убийства в Подмосковье осужден на 19 лет

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Суд приговорил к 19 годам заключения Дмитрия Бокова, признанного виновным в подготовке массового убийства в Подмосковье по указанию кураторов из праворадикальной террористической группировки, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"Суд приговорил Бокова к 19 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима. В отношении кураторов и иных лиц, причастных к приготовлению преступления, уголовное дело выделено в отдельное производство", - говорится в сообщении в Max-канале СКР в среду.

В ведомстве отметили, что суд признал Бокова виновным в участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3), подготовке теракта (ч. 1 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 205) и незаконном обороте оружия (ч. 4 ст. 222 УК РФ).

В июле этого года в СКР сообщали, что "Боков, разделяя праворадикальные националистические взгляды, намеревался вступить в террористическую организацию, управляемую зарубежными кураторами через тематические интернет-ресурсы.

"Обвиняемый прошел обучение для совершения терактов. В тайниках он хранил патроны к автомату Калашникова и самодельные зажигательные устройства по типу "коктейля Молотова", - говорилось в сообщении.

По версии следствия, "с помощью них Боков планировал совершить массовое убийство в культовом сооружении на территории Московской области", но на стадии подготовки его задержали сотрудники правоохранительных органов.