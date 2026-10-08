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Путин отправится в Туркменистан для участия в двух саммитах

Путин отправится в Туркменистан для участия в двух саммитах
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг отправится с двухдневным рабочим визитом в Туркменистан для участия в двух саммитах - СНГ и Каспийском экологическом саммите, также у него запланирована и двусторонняя повестка.

Мероприятия пройдут в национальной туристической зоне Туркменистана "Аваза" - это курортный комплекс на побережье Каспийского моря недалеко от города Туркменбаши.

Предстоящий Совет глав государств СНГ пройдет в юбилейный для Содружества год - в декабре исполнится 35 лет с момента его образования.

На этом саммите будут присутствовать главы всех девяти государств Содружества: помимо Путина, это президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Белоруссии Александр Лукашенко, Киргизии Садыр Жапаров, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Впервые в истории СНГ на заседание саммита в расширенном составе приглашен президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан, который потом примет участие и в Каспийском экологическом саммите", - сообщил ранее журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Принимать гостей будет президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, при этом страна является ассоциированным членом СНГ.

Программа первого дня - четверга - будет состоять из культурных мероприятий, основной день саммитов - пятница.

В четверг вечером главы делегаций посетят фестиваль национальных блюд государств СНГ, затем состоится официальный прием от имени президента Туркменистана. "Концертная программа, фейерверк - все будет пышно и красиво", - сказал Ушаков.

9 октября - основной рабочий день, на повестке подведение итогов взаимодействия стран-участниц СНГ, лидеры наметят приоритетные направления дальнейшей совместной работы, обменяются мнениями по актуальным и региональным темам.

"Естественно, лидеры в ходе этого заседания в закрытом формате могут обсудить любые темы, и в том числе мы не исключаем, что по просьбе лидеров наш президент проинформирует о текущей ситуации в украинском конфликте", - сказал представитель Кремля.

На саммите СНГ также планируется принять документы, направленные на расширение сотрудничества в правоохранительной, культурно-гуманитарной и информационной сферах, а также на укрепление внешнеполитической координации стран Содружества.

В Каспийском экологическом саммите примут участие и выступят все лидеры стран "каспийской пятерки" - России, Туркменистана, Азербайджана, Ирана и Казахстана. "Россия придает большое значение поддержанию мира, стабильности и безопасности в Каспийском регионе", - подчеркнул Ушаков.

По его словам, ключевая задача - и это будет отмечено в выступлении президента РФ - сохранение природной среды и обеспечение экологической безопасности акватории Каспийского моря. Представитель Кремля добавил, что на Каспийском саммите предполагается предметно рассмотреть вопросы сотрудничества прибрежных стран, прежде всего, в природоохранной сфере с акцентом на проблему обмеления Каспия.

На "полях" саммитов у Путина запланированы и двусторонние встречи. Перед началом всех мероприятий - 8 октября - он "тет-а-тет" побеседует с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

9 октября после завершения саммитов у Путина запланирована встреча с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. "Естественно, и вопросы двустороннего сотрудничества, и, конечно, острая ситуация в ближневосточном регионе - это то, что будет обсуждаться", - рассказал Ушаков.

Отдельной встречи президента РФ с премьер-министром Армении Николом Пашиняном не планируется, сообщил он, но не исключил возможность их двустороннего контакта во время мероприятий, как и других встреч Путина с лидерами стран СНГ, в том числе неформального характера. Эти встречи могут быть и "на ногах", и за столом. Руководители будут договариваться о них по ходу работы двух саммитов", - сказал Ушаков.

По итогам визита, как уточнил представитель Кремля, пока не планируется общения президента с журналистами. Он пояснил, что Путин недавно содержательно выступил на заседании клуба "Валдай". "Если будет необходимость пообщаться, наверное, президент ей воспользуется", - сказал Ушаков.

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