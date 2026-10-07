Трамп надеется, что ситуация со внебольничной пневмонией в России - под контролем

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется, что ситуация со случаем внебольничной пневмонии в России - под контролем.

"Мы надеемся, что все это - под контролем", - заявил он журналистам в Белом доме.

По его словам, российская сторона заверила, что контролирует ситуацию, но он хотел бы получить больше информации о случившемся.

В Роспотребнадзоре 7 октября сообщили, что направили во Всемирную организацию здравоохранения информацию о ситуации в Иркутской области в связи со случаем внебольничной пневмонии.

"В соответствии с Международными медико-санитарными правилами, Роспотребнадзор направил во Всемирную организацию здравоохранения информацию о ситуации. ВОЗ опубликовала позицию об отсутствии рисков санитарно-эпидемиологического характера в связи со случаем внебольничной пневмонии в г. Иркутске", - заявило ведомство.