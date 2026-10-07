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БПЛА нанесли повреждения электроподстанции Яковлевского ГОКа "Северстали"

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В Белгородской области БПЛА атаковали Яковлевский ГОК "Северстали", там повреждена подстанция, сообщила металургическая компания.

Это случилось 7 октября в 18:20. Обошлось без пострадавших. На месте работают оперативные службы.

"Весь персонал шахты оперативно поднят на поверхность и находится в безопасности", - сообщили в "Северстали".

Рудник с разведанными запасами 9,6 млрд тонн железной руды расположен в поселке Яковлево Белгородской области в бассейне Курской магнитной аномалии.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 октября 2026 года Военная операция на Украине
Яковлевский ГОК Белгородская область Северсталь
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