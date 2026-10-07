Херсонский губернатор предложил международным организациям оценить ситуацию в Алешках

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо пригласил международные организации оценить ситуацию в Алешках и других населенных пунктах региона.

"Представителям (международных организаций - ИФ), желающим на деле убедиться в том, что происходит именно в Алешках, и не только в Алешках - могу добавить туда и Голую Пристань, и Великую Лепетиху, и Каховку, и Новую Каховку, и Горностаевку - все те населенные пункты, которые находятся на берегу Днепра - пожалуйста, приезжайте, посмотрите. И тогда вместе будем принимать решения, как избавиться от этой сложнейшей ситуации, в которой оказались жители, - сказал он журналистам. - Любая помощь, которая будет предложена - будет принята".

Также власти региона готовы рассмотреть конструктивные предложения со стороны Украины по ситуации в Алешках.

"Любое действие противника, которое могло бы привести к улучшению ситуации, снижению напряженности, созданию более благоприятных условий для жителей, которые продолжают там жить, любое такое предложение, если оно будет эффективно, нами будет только приветствоваться. Если это не просто предложение, чтобы создать информационный повод", - добавил он.

Губернатор подчеркнул, что у жителей Алешек есть возможность выехать из города. Саму обстановку в городе он охарактеризовал как тяжелую из-за регулярных обстрелов, в том числе здания больницы. С начала года, по его словам, в Алешкинском округе погибли 68 человек, из них 29 в Алешках, более 130 получили ранения.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее назвал критической ситуацию в Алешках, где проблемы с доставкой продуктов питания и медикаментов из-за постоянных атак дронов.