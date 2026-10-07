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Правительство РФ выделило еще 10,7 млрд руб. на поддержку закрытых аэропортов

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделило очередные субсидии на поддержание деятельности закрытых аэропортов центральной части и юга страны - в этот раз в размере 10,7 млрд руб., сообщается в распоряжении кабмина.

Средства предоставляются из резервного фонда правительства. Они позволят частично возместить расходы аэропортов по обычным видам деятельности и выплате процентов по кредитным договорам или договорам займа за июль 2025 - июнь 2026 гг.

В феврале 2022 года были закрыты для обслуживания гражданских рейсов аэропорты в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже, Симферополе и Липецке. В мае 2024 года возобновил работу авиатерминал Элисты, в июле 2025-го - Геленджика, в сентябре - Краснодара.

Правительство РФ
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