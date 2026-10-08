Поиск

Школьное телевидение запустят в ряде регионов России до 15 октября

Школьное телевидение запустят в ряде регионов России до 15 октября
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Школьное телевидение запустят в пилотных регионах России до 15 октября, контент на экранах будут транслировать без звука, такой формат призван помочь школьникам отдохнуть на перемене и при этом получить полезную информацию, сообщил "Интерфаксу" директор автономной некоммерческой организации "Школьное телевидение" Виталий Моргачев.

В РоссииКравцов анонсировал запуск школьного телевидения с 2027 годаКравцов анонсировал запуск школьного телевидения с 2027 годаЧитать подробнее

"Первыми с проектом ознакомятся школьники из Республики Мордовия, Московской, Калининградской, Воронежской, Тульской, Липецкой, Тамбовской, Белгородской, Владимирской, Рязанской, Ярославской, Ульяновской, Калужской, Оренбургской и Смоленской областей. Запуск "Школьного телевидения" в этих регионах планируется до 15 октября. На старте в школах будет идти федеральный эфир", - сказал Моргачев.

Он уточнил, что подключение субъектов уже началось. После апробации проект запустят по всей стране, что поможет сформировать единую и безопасную медиасреду в школах.

По словам главы организации, главная цель проекта "Школьное телевидение" - получение детьми полезной информации на переменах. "Сюжеты будут идти на экранах без звука. Такой формат поможет школьникам во время перемены переключиться после урока, отдохнуть и одновременно увидеть интересный и полезный контент", - отметил он.

Моргачев подчеркнул, что "видео наглядно объяснят, как действовать в различных жизненных ситуациях". "Ученики и родители смогут не только узнать обо всех возможностях, которые создает для них государство, но и принять участие в проекте", - добавил он.

Ранее 30 сентября министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что школьное телевидение запустят в пилотном режиме в 15 регионах РФ, с будущего года оно планируется в школах по всей стране.

"В развитии системы воспитательной работы мы создали школьное телевидение, когда будут различные фильмы, ролики, интересные детям, необходимые для в том числе для обучения, показываться после уроков, на переменках. Этот проект стартует в пилотных 15 регионах, и по его результатам уже со следующего года мы планируем реализовать во всех наших школах страны", - сказал Кравцов.

АНО "Школьное телевидение" выступает оператором проекта.

Виталий Моргачев Сергей Кравцов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Школьное телевидение запустят в ряде регионов России до 15 октября

 Школьное телевидение запустят в ряде регионов России до 15 октября

Путин отправится в Туркменистан для участия в двух саммитах

 Путин отправится в Туркменистан для участия в двух саммитах

Правительство РФ выделило еще 10,7 млрд руб. на поддержку закрытых аэропортов

БПЛА нанесли повреждения электроподстанции Яковлевского ГОКа "Северстали"

В Думу внесли законопроект о популяризации образа многодетной семьи в социальной рекламе

Трамп надеется, что ситуация со внебольничной пневмонией в России - под контролем

Что произошло за день: среда, 7 октября

Херсонский губернатор предложил международным организациям оценить ситуацию в Алешках

В России годовая инфляция ускорилась в район 7,1%

 В России годовая инфляция ускорилась в район 7,1%

Обвиненный в подготовке массового убийства в Подмосковье осужден на 19 лет
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3851 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12163 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 194 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 3 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов