Школьное телевидение запустят в ряде регионов России до 15 октября

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Школьное телевидение запустят в пилотных регионах России до 15 октября, контент на экранах будут транслировать без звука, такой формат призван помочь школьникам отдохнуть на перемене и при этом получить полезную информацию, сообщил "Интерфаксу" директор автономной некоммерческой организации "Школьное телевидение" Виталий Моргачев.

"Первыми с проектом ознакомятся школьники из Республики Мордовия, Московской, Калининградской, Воронежской, Тульской, Липецкой, Тамбовской, Белгородской, Владимирской, Рязанской, Ярославской, Ульяновской, Калужской, Оренбургской и Смоленской областей. Запуск "Школьного телевидения" в этих регионах планируется до 15 октября. На старте в школах будет идти федеральный эфир", - сказал Моргачев.

Он уточнил, что подключение субъектов уже началось. После апробации проект запустят по всей стране, что поможет сформировать единую и безопасную медиасреду в школах.

По словам главы организации, главная цель проекта "Школьное телевидение" - получение детьми полезной информации на переменах. "Сюжеты будут идти на экранах без звука. Такой формат поможет школьникам во время перемены переключиться после урока, отдохнуть и одновременно увидеть интересный и полезный контент", - отметил он.

Моргачев подчеркнул, что "видео наглядно объяснят, как действовать в различных жизненных ситуациях". "Ученики и родители смогут не только узнать обо всех возможностях, которые создает для них государство, но и принять участие в проекте", - добавил он.

Ранее 30 сентября министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что школьное телевидение запустят в пилотном режиме в 15 регионах РФ, с будущего года оно планируется в школах по всей стране.

"В развитии системы воспитательной работы мы создали школьное телевидение, когда будут различные фильмы, ролики, интересные детям, необходимые для в том числе для обучения, показываться после уроков, на переменках. Этот проект стартует в пилотных 15 регионах, и по его результатам уже со следующего года мы планируем реализовать во всех наших школах страны", - сказал Кравцов.

АНО "Школьное телевидение" выступает оператором проекта.