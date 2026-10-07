Что произошло за день: среда, 7 октября

Поздравление Владимира Путина с днем рождения, нобелевские лауреаты по химии, тушение пожара на танкере у побережья Черного моря, ускорение инфляции в РФ

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Зарубежные лидеры поздравили Владимира Путина с днем рождения. Телефонные разговоры, в частности, состоялись с президентами Азербайджана, Армении, Белоруссии, Ирана, Казахстана и других стран.

- Открытое пламя на танкере "Афрамакс Рио" у побережья Черного моря потушили. Накануне сообщалось, что пожар начался в результате атаки безэкипажных катеров.

- Нобелевскую премию по химии получили Анри Каган и Кенсо Соаи "за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органическом синтезе".

- В России годовая инфляция ускорилась в район 7,1%, что было ожидаемым и объясняется индексацией с 1 октября тарифов на услуги ЖКХ.

- В Кремле расценивают пуск французской баллистической ракеты M51.3 без ядерного заряда как громкое и четкое послание, но считают, что любые проблемы лучше решать диалогом.

- В Израиле прошли траурные церемонии по случаю третьей годовщины атаки ХАМАС 7 октября 2023 года.

- В Роспотребнадзоре сообщили, что рисков для населения Иркутска и Иркутской области в связи со случаем внебольничной пневмонии нет.

- Признаков дефицита "Атаракса" и других препаратов на основе гидроксизина на российском рынке нет, сообщили в Росздравнадзоре.

- Уровень производства вина во Франции в 2026 году будет самым низким в этом столетии из-за сильной жары и засухи.