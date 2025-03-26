Летевший из Красноярска в Манчжурию самолет Bombardier вынужденно сел в Иркутске

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Пассажирский лайнер, направляющийся Красноярска в Китай, вынужденно приземлился в Иркутске из-за технической неисправности, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Самолет Bombardier CRJ-200 рейса Красноярск-Маньчжурия прервал полет и совершил незапланированную посадку в аэропорту Иркутска. Никто не пострадал", - сказали в экстренных службах.

На борту самолета 40 человек.

Ранее командир самолета запросил аварийную посадку в Иркутске.

По предварительным данным, в полете у лайнера вышли из строя датчики контроля скорости и высоты.