Рябков заявил, что из США поступают сигналы о готовности к взаимоуважительному диалогу

Контакты между Москвой и Вашингтоном приоткрыли окно возможностей для перехода к неконфронтационному сосуществованию РФ и США, отметил замглавы МИД России

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Состоявшиеся контакты между Москвой и Вашингтоном приоткрыли возможность перехода от фронтального противостояния к неконфронтационному подходу во взаимоотношениях России и США, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Из Вашингтона со сменой администрации в наш адрес поступают сигналы о готовности к взаимоуважительному диалогу. Состоялись важные телефонные переговоры Путина и Трампа, проведены контакты наших представителей на разных уровнях. Это общение приоткрыло некое окно возможностей для того, чтобы перейти от фронтального противостояния к неконфронтационному сосуществованию. Это можно только приветствовать", - сказал он, выступая на международной конференции "Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений".

Как подчеркнул Рябков, "Россия никогда не уклонялась от диалога, хотя и не навязывалась на него". "На данном этапе, сегодня, преждевременно строить далеко идущие прогнозы. Состоявшиеся контакты - это только начало длительного и непростого процесса по оздоровлению отношений", - сказал он.

Замглавы МИД России отметил, что отношения РФ с США и Западом в целом должны выстраиваться "строго на основе взаимности при уважении национальных интересов друг друга".